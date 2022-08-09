الثلاثاء 11 محرم 1444 ﻫ - 9 أغسطس 2022 |
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بيان من السفارة الأوكرانية حول وصول شحنات القمح إلى لبنان.. إليكم التفاصيل

منذ 5 دقائق
لبنان وأوكرانيا

لبنان وأوكرانيا

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أعلنت سفارة اوكرانيا في لبنان أنه تم رفع الحصار عن نقل الحبوب من أوكرانيا عبر البحر.

وقالت السفارة عبر حسابها على “تويتر”:

“حاليا، تم رفع الحصار عن عملية نقل الحبوب من أوكرانيا عبر البحر، وهذه أخبار جيدة للمشترين. لا نعرف إلى متى سيبقى يعمل هذا الممر بالفعل، لأن مسؤولية تشغيله تقع على عاتق الاتحاد الروسي. مرت أول سفينة بنجاح عبر الممر البحري ويجري بالفعل تفريغ حمولتها في ميناء ديرينج التركي.

8 سفن أخرى تتجه إلى مشترين في 5 دول لأن الطلب على الحبوب الأوكرانية في السوق ضخم.

ما يتعلق بلبنان: بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وإغلاق الموانئ، وصلت الشحنة بعد 5 أشهر. لهذا توصلت الشركة المشترية والشركة البائعة لإتفاق على إلغاء الطلب. حاليا، تدرس الشركة البائعة طلبات أخرى لشراء الحبوب”.

 

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