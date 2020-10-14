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بيان من “المركزي” عن السحوبات النقدية بالليرة

منذ 9 ساعات
مصرف لبنان المركزي

مصرف لبنان المركزي

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تحدثت مصادر مصرفية وبعض وسائل الاعلام خبر مفاده ان مصرف لبنان قام بتحديد سقوف المبالغ الممكن سحبها من قبل المصارف بالليرة اللبنانية.

وأكد مصرف لبنان ان هذا الخبر عار عن الصحة انما الآلية التي اعتمدها مصرف لبنان هي وضع سقوف للمصارف لما يُمكن ان تسحب من حسابها الجاري لدى مصرف لبنان.

وعند تخطي هذه السقوف تُحتسب المبالغ المطلوبة من حسابات المصارف المجمدة لدى مصرف لبنان. ولذلك ليس هناك اي سقف للمبالغ الممكن سحبها من مصرف لبنان.

وعندها يكون مصدر التمويل لهذه السيولة مختلفاً، ما يعني انه ممكن ان يتم السحب من الحساب الجاري لحد سقف معين وما يفوق هذا السقف من شهادات ايداع او من الودائع لاجَل.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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