بيان من نقابة الطيارين.. هل قرّرت إعلان الإضراب؟

قرّرت نقابة الطيارين اللبنانيين تأجيل موعد الجمعية العمومية الى تاريخ لاحق، انطلاقًا من حرص الطيارين على مصلحة الوطن والمسافرين، والايجابيات التي حملها الصيف على المستويين الاقتصادي والسياحي.

كما اتخذت النقابة هذا القرار إفساحًا في المجال أمام وزير الأشغال “علي حمية” للعمل على تحقيق مطالب الطيارين.

وأتى ذلك في بيان صادر عن نقابة الطيارين اللبنانيين، جاء فيه:

“بناء على تدخل معالي وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، وبناء على البيان الصادر عن شركة طيران الشرق الأوسط، حيث أكدت إلتزامها متابعة سياسة التحسينات المالية للطيارين وجميع العاملين، وإنطلاقا من حرص الطيارين على مصلحة الوطن والمسافرين والإيجابيات التي حملها هذا الصيف على المستوى السياحي والاقتصادي ولمزيد من النقاش، تقرر تأجيل موعد الجمعية العمومية إلى تاريخ لاحق وإعطاء الفرصة لمعالي وزير الأشغال العامة والنقل وإدارة الشركة للعمل على تحقيق مطالب الطيارين والموظفين في الشركة”.

وكان حميّة قال لموقع mtv: “أقوم بمفاوضات بين شركة طيران الشرق الأوسط ونقابة الطيّارين وهناك توجّه إلى إلغاء الإضراب”.