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بيان من "وزارة الخارجية" يَتعلّق بالمغتربين

12 - نوفمبر - 2021
الخارجية اللبنانية

الخارجية اللبنانية

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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيانٍ، أنه:

“في إطار مواكبة عملية تسجيل المغتربين للمشاركة في الانتخابات النيابية 2022 وقبل انتهاء مدة التسجيل في 20/11/2021، يهم الوزارة الإفادة بأنه سيتم فتح مكاتب بعض البعثات وتأمين حضور موظفين فيها بالأخص تلك التي تواجه ضغطاً في التسجيل، يوم السبت الواقع في 13/11/2021، وذلك لمساعدة المواطنين في عملية التسجيل للانتخابات وللإجابة على استفساراتهم”.

وشددت وزارة الخارجية والمغتربين على “ضرورة اتصال المواطنين مسبقاً بالبعثة التي يرغبون بالقدوم إليها وذلك للتأكد أن مكاتبها مفتوحة وحرصاً على حسن سير العمل”.

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