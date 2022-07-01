الجمعة 2 ذو الحجة 1443 ﻫ - 1 يوليو 2022 |
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بيان من وزير الطاقة بشأن تسعيرة المولدات

منذ 14 دقيقة
وزير الطاقة ​وليد فياض

وزير الطاقة ​وليد فياض

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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه توضيح جاء فيه بأنه، “تناقلت وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي بياناً صادراً عن ما يسمى اللجنة المركزية لأصحاب المولدات الخاصة يدّعي انه وبعد الاجتماع في وزارة الطاقة تقرّر اعتماد تسعيرة الصرف للسوق الموازي لكل يوم بيومه وقبضها بالليرة اللبنانية”.

وأضاف البيان، “ان وزير الطاقة والمياه ينفي حصول اي اتفاق في هذا الصدد مع أصحاب المولدات الخاصة وخاصةً أن هذا الموضوع يخرج عن صلاحية الوزارة التي يقتصر دورها على إصدار التسعيرة التوجيهية الشهرية بالليرة اللبنانية فقط”.

وختم، “ان وزارة الطاقة والمياه إذ تحث المواطنين على دفع فواتيرهم بالليرة اللبنانية في الايام الأولى من الشهر تمكيناً لاصحاب المولدات من شراء مادة المازوت تحثّ أيضاً وزارة الاقتصاد والتجارة على تكثيف الجهود من أجل مراقبة حسن تنفيذ التسعيرة التوجيهية وحماية المستهلك”.

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