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بيان موحد عن عائلتي ليليان شعيتو وزوجها.. برعاية المفتي قبلان

منذ 21 ثانية
ليليان شعيتو

ليليان شعيتو

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منذ سنتين كانت ليليان وبعد شهر من ولادتها لأبنها علي، قررت للمرة الاولى الخروج وحيدة للتسوق من اجل احضار هدية لزوجها بمناسبة يوم ميلاده، ولكن كانت عقارب القدر لها رأي مختلف بحيث اصيبت ليليان بأصابات خطيرة جراء الانفجار.

دخلت على أثرها الى مستشفى الجامعة الاميركية لتلقي العلاج ودخلت في غيبوبة طويلة، لم يحضر الزوج لمساندة رفيقة الدرب بل حضرة العائلة واخذت الطفل، والى اليوم لاتزال الخلافات قائمة، والمحكمة الجعفرية حكمت بطريقة مختلفة وبعد الخلافات والمناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تخللها حجز زوج ليليان لجواز سفرها.

صدر اليوم وبرعاية المفتي قبلان وفي الرابع من آب بيان موحد عن عائلتي ليليان شعيتو وزوجها

البيان الموحد لعائلة ليليان وزوجها

البيان الموحد لعائلة ليليان وزوجها

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