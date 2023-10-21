بيان هام لجمعية شركات التأمين يتعلق بـ "طيران الشرق الأوسط"

أصدر رئيس جمعية شركات التأمين في لبنان أسعد ميرزا بياناً أعلن فيه أن شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية لم تؤمّن أبدا مع شركات التأمين اللبنانية.

وأكد ميرزا أن شركات التأمين لم تتوانَ يوماً عن القيام بواجباتها، بل تسخّر جهودها في كل ما يختص لبنان ومصلحته.

من جهته، طالب وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، بتوجيه دعوة يوم الاثنين لاجتماع عاجل بجمعية شركات الضمان وكافة ممثلي قطاع التأمين لبحث الموضوع وإيجاد الحلول المناسبة للحفاظ على تواصل لبنان مع الخارج”

وتابع “في هذا الواقع نذكر دائما بدور القطاع الخاص اللبناني ولاسيما قطاع التأمين الذي لا يمكن ان يقوم بما قامت به الشركات الأخرى في مثل هذه الظروف، بالإضافة الى ذلك ان عدم مراجعة الجهات المختصة بالرقابة والاشراف على قطاع التامين عند توقيع العقود لمرافق عامة بهذا الحجم سيؤدي بنا الى نفس المشكلة عند كل ازمة”.