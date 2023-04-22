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بيان هام للبنانيين المتواجدين في السودان

منذ ساعة واحدة
الخارجية اللبنانية

الخارجية اللبنانية

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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين، بيانٌ حول آخر التطورات في السودان.

وجاء في البيان: “في إطار متابعة أوضاع اللبنانيين المتواجدين في السودان والراغبين بالتوجه على مسؤوليتهم الشخصية برًا الى الحدود المصرية، تأمل وزارة الخارجية والمغتربين إيداع صور عن جوازات سفرهم الى سفارة لبنان في القاهرة على رقم الواتس آب التالي- القنصل إبراهيم شرارة: 201220113222+”.

وتنصح الوزارة, “بعدم استعمال السيارات الخاصة للتوجه الى المراكز الحدودية، والاستعاضة عن ذلك بوسائل نقل جماعية حرصًا على أمنهم وسلامتهم”.

وأضاف البيان, “يطلب الى اللبنانيين الراغبين بالمغادرة برًا تحديد النقطة الحدودية المزمع الدخول منها الى الأراضي المصرية التي يعود لها وحدها صلاحية إعطاء الاذونات، علمًا أن السفارة اللبنانية في القاهرة ستبلغكم بها فور تبلغها موافقة السلطات المصرية المختصة”.

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