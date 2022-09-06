الثلاثاء 10 صفر 1444 ﻫ - 6 سبتمبر 2022 |
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بيان هام من الأمن العام حول جوازات السفر

منذ 47 دقيقة
الأمن العام

الأمن العام

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أعلنت المديرية العامة للأمن العام، أنّه “يهم المديرية أن تُعلم المواطنين بأن جوازات السفر اللبنانية من الانموذج “2003” الممنوحة لهم، معترف بها دوليًا ولديها نفس مفاعيل جوازات السفر البيومترية”.

وأضافت في بيانٍ، “لا تسبب جوازات السفر اللبنانية من الانموذج “2003” لحاملها أية مشاكل، لا سيما وأنها مقروءة آليًّا وتتطابق بشكل كامل مع معايير ومواصفات المنظمة الدولية للطيران المدني”.

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