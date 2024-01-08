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بيان "هام" من هيئة إدارة السير.. هذا ما أعلنت عنه

منذ ساعتين
هيئة إدارة السير والآليات والمركبات

هيئة إدارة السير والآليات والمركبات

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أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والاليات – عن استقبال المواطنين خلال الأسبوع القادم 9-10-11 / 1 / 2024 لإنجاز الخدمات التي أعلنت عنها سابقاً، على الشّكل التالي:

أ- في المركز الرئيسي في الدكوانة:

– يومي الثلاثاء والاربعاء الواقع في 9 و10 / 1 / 2024 من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة الالكتروني، على ان يصار الى *فتح منصة المواعيد يوم الأثنين 8/1/2024 السّاعة الرابعة بعد الظهر لهذه الغاية.

كما وتذكر المصلحة على ضرورة التّقيد بوقت الموعد المحدد المرفق بال QR code وذلك حفاظاً على حسن سير العمل.

– يوم الخميس الواقع في 11 /1/ 2024 للمواطنين الذين تعذّر عليهم حجز موعد شرط أن يحضر أصحاب العلاقة بالذات شخصياً ولا يقبل حضور وكلاء عنهم.

ب- أما في باقي الأقسام (زحلة، صيدا، النبطية وطرابلس) يستكمل العمل وفق الآلية التّالية:

– أيّام الثلاثاء للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 0، 1، 2، 3 .

– أيّام الاربعاء للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 4 ، 5، 6.

– أيام الخميس للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 7، 8، 9

كما يهمّ المصلحة تذكير المواطنين بإمكانيّة الإطلاع على الخدمات المتوفرة على موقع الهيئة https://tmo.gov.lb/web/panel/announcements

وعلى *المستندات المطلوب احضارها وفق نوع الخدمة المزمع انجازها على صفحة https://tmo.gov.lb/web/panel/info

علماً انّ المصلحة سوف تعلن عن توفير خدمات جديدة خلال الايام المقبلة.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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