الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيتر جرمانوس: أعلن استعدادي الدائم للادلاء بإفادتي أمام قاضي التحقيق

منذ 34 ثانية
مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية سابقا بيتر جرمانوس

مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية سابقا بيتر جرمانوس

A A A
طباعة المقال

صدر عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية سابقا بيتر جرمانوس البيان الآتي: “خلافاً لما ورد على لسان السيد ويليام نون شقيق الشهيد جو نون حول رفضي استلام الموضوع المتعلق بنترات الأمونيوم التي انفجرت لاحقا في العنبر رقم 12، يهمني التأكيد انني لم أستلم أي تقرير وفقًا للأصول، يتحدث عن الموضوع المذكور، وبالتالي لم أرفض استلام ما لم أتبلغه رسميا”.

أضاف: “أنا إبن القانون وتحت سقف القانون، أقف قلبًا وقالبًا إلى جانب أهالي ضحايا تفجير العصر في 4 آب وأنا منهم بحكم سكني في منطقة الأشرفية، وأعلن استعدادي الدائم للادلاء بإفادتي أمام قاضي التحقيق متى يشاء”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب ابراهيم كنعان
    كنعان: رئيس الجمهورية لن يوقع على مرسوم رفع الدولار الجمركي عن الـ1500
    لحظة انهيار الجزء الشمالي من إهراءات القمح في مرفأ بيروت
    ما جديد الاجتماعات حول ازالة الركام ومخلفات انفجار المرفأ ؟
    تدابير سير
    تدابير سير بمناسبة عاشوراء في الضاحية الجنوبية غداً

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
    بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط
    وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
    موكب مولوي يتعرض لحادث سير... إليكم التفاصيل
    جبران باسيل
    حروب باسيل لا تنتهي.. ورقته الاخيرة !