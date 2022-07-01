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بيرم: الثقافة النقابية تدافع عن الحقوق والواجبات

منذ 9 دقائق
وزير العمل ​مصطفى بيرم​

وزير العمل ​مصطفى بيرم​

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اختتم قسم النقابات في المنطقة الأولى دورة إعداد كادر نقابي، واقام احتفالا في مركز” أبا ذر الغفاري “في بلدة دردغيا، برعاية وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، وحضور مسؤول وحدة النقابات في “حزب الله “هاشم سلهب ومهتمين.

وشدد بيرم على “أهمية العمل في العقل المجموعي وليس في العقل الجمعي، لأن العقل الجمعي يصبح تضليلاً، فيضعف معه ذكاء الفرد لمصلحة فرد، ولكن في العقل المجموعي، يتفعّل العقل الفردي، فينضم إلى عقل مفعّل آخر، فيصبح لدينا إنسان المفاعلة تمهيداً لمجتمع المفاعلة وصولاً إلى النقابة الفاعلة التي تحمل الهموم، والثقافة النقابية التي تعرف الحقوق والواجبات، وتدافع عن الأمور، وتنزل إلى الميدان، ولا تستجيب كردة فعل، وإنما تستشرف وترى ما هي الحاجات، وتخطط للمستقبل، وترى ما يمكن أن يحدث من تغيّرات في المجتمع، وما هي الحاجات الصحيحة التي يجب التركيز عليها”.

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