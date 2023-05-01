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بيرم للعمّال في عيدهم: بتضامننا سنعبر هذه الأزمة

منذ 40 دقيقة
وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم

وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم

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هنأ وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم العمال في عيدهم.

وقال في بيان: “أتوجه بعميق التهاني والتبريكات إلى كل عمال العالم وخاصة عمال لبناننا الحبيب وكل عامل موجود بيننا لمناسبة عيد العمال سائلا الله أن يعيننا على تحسين الأحوال إلى كل هو أفضل. وأقول: نستشعر الظروف الصعبة والتعقيدات الكبيرة ولكننا من مدرسة تؤمن بتقدير العامل وتقديس العمل وأننا بتضامننا الإجتماعي والوطني سنعبر هذه الأزمة ومعكم وبكم نصنع وطنا يليق بكل التضحيات التي قدمت من أجله ، واقتصادا منتجا ونواجه العطالة والبطالة ونحقق المعنى من أصل وجودنا ونحمي خيراتنا ونثمّر مواهبنا ومواردنا البشرية ونفصل بين السياسة واختلافاتها عن القضايا الإجتماعية والاقتصادية والمعيشية بعيدا عن الكيديات التي تجعل الكل خاسرا .. ونعتنق جميعا قاعدة رابح/رابح ليربح معنا كل الوطن”.

وختم بيرم: “نعاهدكم على متابعة قضاياكم في القطاعين العام والخاص بكل ما أوتينا من قوة وجهد وعزم متمسكين بروحية الأمل الذي يحمل تباشير الخير الآتي والفرج الذي لن يتأخر بإذن الله”.

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