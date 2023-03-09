بيرم لممثل "توتال": لتوظيف الشباب اللبناني من متخصصين وتقنيين

بحث وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم اليوم الخميس، مع ممثل شركة “توتال” في لبنان أدريان بيشونّية، في آفاق عملية الحفر والاستكشاف في البلوك رقم 9.

وأكد بيرم “ضرورة الحرص على توظيف الشباب اللبناني من متخصصين وتقنيين”، مبدياً “الاستعداد للقيام بالتدريب المهني المعجل، وضرورة إبلاغ الوزارة بأي عملية توظيف تحتاجها الشركة ليتم الاعلان عنها على موقع الوزارة وعبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتكون العلاقة مباشرة مع الشركة التي تختار من هو المناسب وتتوافر فيه الشروط المطلوبة”.

وتم الاتفاق أيضًا على آلية للتواصل المستمر والمباشر.