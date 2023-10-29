الأحد 14 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 29 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيرم: نحن أمام مواجهة جديدة.. وعمليات "الحزب" تكتيكية تتأقلم مع الميدان

منذ 14 دقيقة
وزير العمل مصطفى بيرم

وزير العمل مصطفى بيرم

A A A
طباعة المقال

رأى وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أن “ما تقوم به المقاومة الإسلامية في لبنان هو عمل استباقي للعدو الذي جنّ جنونه، إذ ظهر بيّنًا أنه قد فقد أعصابه، وأن الضربة التي وجهتها المقاومة الفلسطينية له قد نخرت عظامه وظهر جليًا أنه أوهن من بيت العنكبوت”.

وسأل خلال احتفال تكريمي أقامه “الحزب” في حسينية مدينة النبطية: “غزة المحاصرة صنعت النصر رغم الألم والدمار لكن رأينا الجيش المهزوم كيف يفر كالفئران والجرذان أمام المقاومين، فكيف حاله مع قوات الرضوان”؟

ولفت إلى أن “المقاومة قامت بفعل واع وبعملية تكتيكية ذكية تتأقلم مع الميدان ونحن أمام مواجهة جديدة”.

وشدد على أن “المقاومة واعية، تحمي لبنان بذكاء وتردع العدو، وكل الدول في العالم ترسل مراسيلها للسؤال ماذا ستفعل المقاومة في لبنان؟ هل نعطيهم الأمان؟ طالما أن غزة لا أمان لها فوالله لا أمان لأحد نعطيه مسبقًا أبدًا”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الحدود اللبنانية الجنوبية
    اليونيفل تقول أن أحد جنودها أصيب على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
    عناصر من حزب الله
    "الحزب": استهدفنا موقع مسكاف عام ودمرنا قسمًا من تجهيزاته
    النائب وائل أبو فاعور
    أبو فاعور: لعقد جلسة عاجلة لمجلس الوزراء للتمديد لقائد الجيش

    الأكثر قراءة

    الجمعية العامة للأمم المتحدة
    دولة عربية امتنعت عن التصويت على قرار الأمم المتحدة.. ما السبب؟
    عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس
    طوفان الأقصى
    بعد توغل بري إسرائيلي.. حماس تتوعد باستخدام "القوة الكاملة"
    الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان
    طوفان الأقصى
    الإعلامي البريطاني "بيرس مورغان" يسخر من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي