الجمعة 14 محرم 1444 ﻫ - 12 أغسطس 2022 |
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بيرم: هذا القرار هو مرسوم وليس خيارًا

منذ 32 دقيقة
وزير العمل ​مصطفى بيرم​

وزير العمل ​مصطفى بيرم​

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أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال ​مصطفى بيرم​، إلى أن “مرسوم تعديل قيمة ​بدل النقل​ اليومي للقطاع الخاص إلى 95 ألف ليرة، سيصبح نافذًا فور صدوره في ​الجريدة الرسمية​”.

ولفت في حديث اعلامي، إلى أن “هذا القرار هو مرسوم، وليس خيارًا”، موضحًا أنه “يعتبر أقل الممكن، وهذا حق للعامل أن يكون بدل النقل مؤمنًا له”. وأكد أن “الرواتب تفقد قيمتها.. وهذه خطوة للأمام لنواكب إحتياجات العاملين في ​القطاع الخاص​”.

وشدد بيرم، على أن “إجتماعات ​لجنة المؤشر​ مفتوحة”، لافتًا إلى أن “وضع الموظف في ​القطاع العام​ صعب، واللجنة الوزارية المعنية بمتابعة هذا الملف خرجت ببعض النتائج التي لها طابع مؤقت في هذا المجال”.

وأوضح أن “​الإضراب​ أدى إلى تأخر الرواتب”.

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