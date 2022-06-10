الجمعة 11 ذو القعدة 1443 ﻫ - 10 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيروت تستضيف اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا

منذ 47 دقيقة
العلم اللبناني

العلم اللبناني

A A A
طباعة المقال

تستضيف بيروت يومي 14 و15 الجاري اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا AdCom، وعلى جدول أعمالها الأزمة المالية للأونروا، وخططها الاستراتيجية والتحديات التي فرضتها الحرب الروسية – الأوكرانية على الأمن العالمي والإقليمي، وتجديد ولايتها في شهر أيلول المقبل.

ويأتي الاجتماع في ظل ظروف معقدة وتحديات عديدة تواجهها المنظمة الدولية التي أنشأت سنة 1949، تتمثّل بتحديات ذاتية، كالتمويل والاستدامة، وتحديات إقليمية، تتمثل في استمرار صراعات المنطقة وغياب الاستقرار، في وقت يطمح لبنان الذي يرأس اللجنة هذه الدورة إلى لعب دور في طرح إطار معالجات على المستوى الاستراتيجي.

إشارة إلى أن اللجنة الاستشارية (ADVISORY COMMISSION) أنشأت بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 302 والصادر بتاريخ 8 كانون الأول 1949. وتمّ تكليفها مهمة تقديم النصح ومساعدة المفوض العام للأونروا في تنفيذ مهام ولاية الوكالة. وعند تأسيسها، كانت اللجنة مؤلفة من خمسة أعضاء، وهي اليوم تضم 25 عضوا وثلاثة أعضاء مراقبين برئاسة لبنان.

وتجتمع اللجنة الاستشارية مرتين سنويا لمناقشة القضايا التي تهم الأونروا، وهي تسعى للوصول إلى توافق في الآراء وتقديم النصح والمساعدة للمفوض العام للوكالة.

ويلتقي الأعضاء والمراقبون بانتظام أكثر من خلال اللجنة الفرعية للجنة الاستشارية، ويهدفون من خلالها إلى مساعدة اللجنة الاستشارية وذلك إيفاء لمهمة تقديم النصح للمفوض العام.

    المزيد من أخبار لبنان

    سجن رومية
    اعتصام لاهالي موقوفي ملف أحداث عبرا في صيدا
    مطار بيروت
    حاول تهريب “دولارات مزوّرة” عبر المطار.. وهذا مصيره!
    المديرية العامة لقوى الامن الداخلي
    عصابة سرقة في قبضة الأمن.. وهذا ما تم ضبطه!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ميشال عون ونبيه بري
    صيغة رئاسية تعمل عليها عواصم القرار.. وداعاً لتجربة العهد الفاشلة
    الدولار
    دولار السوق السوداء إلى مزيد من الارتفاع
    حفار القبور السوري
    شهادة مرعبة.. “حفار القبور” السوري: دفنت حوالي 600 جثة أسبوعيا