بيروت تستضيف اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا

تستضيف بيروت يومي 14 و15 الجاري اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا AdCom، وعلى جدول أعمالها الأزمة المالية للأونروا، وخططها الاستراتيجية والتحديات التي فرضتها الحرب الروسية – الأوكرانية على الأمن العالمي والإقليمي، وتجديد ولايتها في شهر أيلول المقبل.

ويأتي الاجتماع في ظل ظروف معقدة وتحديات عديدة تواجهها المنظمة الدولية التي أنشأت سنة 1949، تتمثّل بتحديات ذاتية، كالتمويل والاستدامة، وتحديات إقليمية، تتمثل في استمرار صراعات المنطقة وغياب الاستقرار، في وقت يطمح لبنان الذي يرأس اللجنة هذه الدورة إلى لعب دور في طرح إطار معالجات على المستوى الاستراتيجي.

إشارة إلى أن اللجنة الاستشارية (ADVISORY COMMISSION) أنشأت بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 302 والصادر بتاريخ 8 كانون الأول 1949. وتمّ تكليفها مهمة تقديم النصح ومساعدة المفوض العام للأونروا في تنفيذ مهام ولاية الوكالة. وعند تأسيسها، كانت اللجنة مؤلفة من خمسة أعضاء، وهي اليوم تضم 25 عضوا وثلاثة أعضاء مراقبين برئاسة لبنان.

وتجتمع اللجنة الاستشارية مرتين سنويا لمناقشة القضايا التي تهم الأونروا، وهي تسعى للوصول إلى توافق في الآراء وتقديم النصح والمساعدة للمفوض العام للوكالة.

ويلتقي الأعضاء والمراقبون بانتظام أكثر من خلال اللجنة الفرعية للجنة الاستشارية، ويهدفون من خلالها إلى مساعدة اللجنة الاستشارية وذلك إيفاء لمهمة تقديم النصح للمفوض العام.