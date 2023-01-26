بيزلي من السراي: برنامج الغذاء العالمي سيكون دائمًا إلى جانب لبنان

اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، في السراي الحكومي، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، منسق الأمم المتحدة للشؤون التنموية والإنسانية عمران رضا، مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبدالله الوردات، ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.

وبعد الاجتماع، قال بيزلي إنّ البحث تطرق “إلى موضوع الأمن الغذائي والأزمة العالمية التي تواجه الدول كافة، إضافة إلى التحديات الناتجة من الحرب الروسية – الأوكرانية وانعكاسها على كل الدول، ومنها لبنان”.

وأشار إلى أن “برنامج الغذاء العالمي سيكون دائما بجانب لبنان والدولة اللبنانية لتأمين حق اللبنانيين في الغذاء”، مؤكدا “العمل مع وزارة الزراعة اللبنانية لزراعة القمح، بالتعاون مع منظمة الفاو”، وقال: “نأمل أن نشهد في العام المقبل إنتاجا وفيرا من القمح المحلي في لبنان”.

كما واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الشباب والرياضة جورج كلاس.