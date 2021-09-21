السبت 10 ذو الحجة 1443 ﻫ - 9 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيطار يحدد مواعيد لاستجواب المشنوق وخليل وزعيتر

21 - سبتمبر - 2021
طارق البيطار

القاضي طارق البيطار

صوت بيروت إنترناشونال
A A A
طباعة المقال

علم “صوت بيروت انترناشونال” أن المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، قرر استدعاء النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، لاستجوابهم كمدعى عليهم بجرم الإهمال والقصد الاحتمالي الذي أدى إلى جريمة القتل.

وأفادت مصادر قضائية أن بيطار حدد 30 أيلول الحالي موعدا لاستجواب المشنوق والأول من تشرين الأول المقبل موعدا لاستجواب خليل وزعيتر، وقرر ابلاغهم عبر الأمانة العامة لمجلس النواب وإرسال مذكرة التبليغ بواسطة النيابة العامة التمييزية.

ووفق مصادر مطلعة، فإن قرار استدعاء النواب الثلاثة جاء بعد ساعات قليلة على نيل حكومة نجيب ميقاتي وانتهاء انعقاد المجلس النيابي بدورة استثنائية التي كانت قائمة في مرحلة الفراغ الحكومي، ما يجعل النواب المذكورين بلا حصانة نيابية من الآن والى حين بدء الدورة العادية في 19 تشرين الأول المقبل.

    المزيد من أخبار لبنان

    آموس هوكشتاين
    هذه هي الاستراتيجية الاسرائيلية... فمتى يصل جواب هوكشتاين؟
    انفجار المرفأ
    تسوية بوصعب: هل تتيح انطلاقة فعلية لتحقيقات المرفأ؟
    وزير الإعلام زياد المكاري
    المكاري أبرق الى السفير الياباني معزياً بآبي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    الحلبي: هناك العديد من المدارس الخاصة تفلتت بموضوع زيادات الأقساط
    اليكم موعد نتائج البريفيه والثانوية العامة
    شاطئ مدينة دهب السياحية في مصر
    صورة تثير الرعب لمخلوق غريب على شاطئ مدينة دهب المصرية!