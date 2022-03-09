بينها الدولار الطالبي.. اللجان المشتركة تناقش اقتراحات عدد من القوانين

أفاد نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بأن اللجان المشتركة ناقشت 4 اقتراحات قوانين وهي: قانون يتعلق بانفجار التليل العكارية، وقانون الحفاظ على الحقوق بعد تفجير بيروت وقانون الدولار الطالبي وقانون دعم الصناعة الوطنية.

وجاء ذلك بعد جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، التربية والتعليم والثقافة

واثر الجلسة، قال الفرزلي ان القانون الاول يتعلق بانفجار التليل بناء على اقتراح تقدم به الاستاذان هادي حبيش واسعد درغام بقانونين منفصلين وحدناهما بدعم من السادة نواب عكار على قاعدة ان يصار الى المصادقة على شيء ما يتعلق بالكارثة، مشيرا الى انه كانت هناك ملاحظات تتعلق بوصف كلمة الشهادة في الجيش، وبالضمان وقدرته على التحمل ماديا. وكان هناك ملاحظات عن احداث مشابهة وقعت بعد انفجار التليل وقبل انفجار بيروت على قاعدة اعمال ارهابية ألحقت اضرارا بمواطنين.

وأضاف: “في ظل هذا المناخ، تألفت لجنة فرعية برئاسة الاستاذ هادي حبيش لدرس القانون بطريقة تنال موافقة السادة النواب الذين كانوا موافقين جميعا على ضرورة الاخذ في الاعتبار حجم التضحية التي اصابت اهالي عكار من جراء انفجار التليل”.

الى ذلك، أعلن الفرزلي المصادقة على اقتراح قانون الحفاظ على الحقوق بعد انفجار مرفأ بيروت بين الزوج والزوجة والابناء والى ما هنالك من مترتبات قانونية. كما أُقر قانون الدولار الطالبي من اجل ايجاد الطريقة التي تؤدي الى تسهيل امور الطلاب الذين يحاولون تحصيل علمهم في الخارج قدر الامكان. كما صادق النواب على قانون دعم الصناعة الوطنية بموافقة النواب جميعا.