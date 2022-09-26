بينها رفع تعرفة جواز السفر.. إليكم أبرز مقرّرات مجلس النواب!

أقرّ مجلس النواب اعفاء رواتب المتقاعدين من ضريبة الدخل على الراتب، والغى دفع رسوم على مصادقات الجامعات في الخارج، كما رُفعت تعرفة جواز السفر الى مليون ليرة لخمس سنوات ومليوني ليرة لعشر سنوات. أمّا بالنسبة الى رسوم الجامعة اللبنانية في ما يتعلق بفحوص الـ pcr لمصلحة شركات الطيران فترك الموضوع للقضاء.

وكان المجلس قد استأنف مناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2022، واستُهلت الجلسة التي عقدت عند العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم، بالوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء فاجعة “مركب الموت” في طرابلس، بطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقال النائب “ابراهيم كنعان”: “جرى الحديث عن رواتب الموظفين وباب النفقات وضريبة الدخل. وتم تناول زيادة الرواتب 3 أضعاف والعجز وطريقة زيادة الايرادات بعد زيادة الرواتب وتأثيرها على العجز”.

واعتبرت النائبة “بولا يعقوبيان” “ان موضوع الزيادات سيؤيدي الى كارثة”، وسألت عن “الخمسة آلاف وظيفة من العام 2018”.

من جهته، أشار النائب “علي حسن خليل” الى “ان قيمة الرواتب انخفضت 24 مرة، وهناك استحالة ان تبقى المعاشات كما هي اليوم”، وقال: “نحن نقوم بعمل جزئي بسيط بما يساهم في اعادة العجلة الى القطاع العام، لا نستطيع ان نترك القطاع العام معطلًا، وما نقوم به سلة صغيرة”.

كما تحدث عن فرق العجز وأعطى ارقامًا عن العجز والاحتياط، وقال: “هناك واردات لم يتم اعادة تقديرها. وهناك تصويب كامل لموضوع المخصصات، نحن امام مشروع يتسم بالوضوح، والعدالة جزئية في ملف الرواتب”.