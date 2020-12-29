بينها لبنان.. الفلبين تحظر دخول المسافرين من 20 دولة بسبب كورونا المتحور

أعلنت السلطات الفلبينية، الثلاثاء، عن حظر دخول المسافرين من 20 دولة ظهرت فيها السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو إن الإجراءات الاحترازية الأخيرة تهدف إلى الحد من تطور الفيروس داخل الفلبين، ولكنه لم يحدد موعد بدء تطبيق الحظر.

وتشمل هذه الدول المملكة المتحدة والدنمارك واليابان واستراليا وإسرائيل وهولندا والصين وسويسرا وفرنسا وألمانيا وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا ولبنان وسنغافورة والسويد وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وكندا وإسبانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيلو القول إن العاملين الفلبينيين العائدين من هذه الدول سوف يتم استثناؤهم من هذا الحظر.

وتوقع بيلو وصول نحو 100 ألف من العاملين الفلبينيين في الخارج للبلاد.

إصابات كورونا

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 81.3 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 81 مليونا و 278 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 46 مليونا، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و774 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.