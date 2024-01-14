بينها نقل ملكيّة السيارات.. هيئة إدارة السير تُعلن البدء بإنجاز خدمات عدّة

أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات – استقبال المواطنين خلال الأسبوع المقبل في 16-17 و18 / 1 / 2024 لإنجاز الخدمات التي تمّ الإعلان عنها سابقاً، إضافةً إلى أنها سوف تنجز في المركز الرئيسي في الدكوانة وفي باقي الأقسام (زحلة، صيدا، النبطية وطرابلس)، المعاملات الجديدة المرتبطة بنقل ملكيّة السيارات السياحيّة (المسجلّة سابقاً في لبنان) من دون الحاجة إلى إحضارها للكشف، وفق الآلية التالية:

أ- في المركز الرئيسي في الدكوانة:

– يومي الثلاثاء والاربعاء الواقع في 16 و17 / 1 / 2024 من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة الإلكتروني، على أن يصار إلى فتح منصة المواعيد يوم الإثنين 15/1/2024 السّاعة الرابعة بعد الظهر لهذه الغاية.

– يوم الخميس الواقع في 18 /1/ 2024 للمواطنين الذين تعذّر عليهم حجز موعد شرط أن يحضر أصحاب العلاقة بالذات شخصياً ولا يقبل حضور وكلاء عنهم.

ب- أما في باقي الأقسام (زحلة، صيدا، النبطية وطرابلس) يستكمل العمل وفق الآلية التّالية:

– أيّام الثلاثاء للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 0، 1، 2، 3

– أيّام الاربعاء للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 4 ، 5، 6

– أيام الخميس للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 7، 8، 9

كما يهمّ المصلحة تذكير المواطنين بإمكانيّة الاطلاع على الخدمات التي تقدمها حالياً على موقع الهيئة https://tmo.gov.lb/web/panel/announcements

وعلى المستندات المطلوب إحضارها وفق نوع الخدمة المزمع إنجازها على صفحة https://tmo.gov.lb/web/panel/info

علماً أنّ المصلحة سوف تعلن عن توفير خدمات جديدة خلال الأسابيع المقبلة.