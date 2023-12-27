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بيني غانتس: إذا لم تتحرك الحكومة اللبنانية لإبعاد حزب الله.. فسنفعل ذلك!

منذ 14 دقيقة
بيني غانتس

بيني غانتس

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قال الوزير الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الأربعاء إن الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل يجب أن يتغير وإن وقت الدبلوماسية ينفد.

وأضاف غانتس في مؤتمر صحفي أن “الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل يحتاج إلى التغيير”.

وتابع “وقت الحل الدبلوماسي بدأ ينفد، إذا لم يتحرك العالم والحكومة اللبنانية من أجل منع إطلاق النار على سكان شمال إسرائيل وإبعاد حزب الله عن الحدود، سيفعل الجيش الإسرائيلي ذلك”.

من جهته، أكد قائد الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أن قوات الجيش على جهوزية عالية في الشمال على الحدود مع لبنان ومستعدة للهجوم إذا تطلب الأمر، مضيفا أنه تمت الموافقة على خطط الهجوم.

فيما صرح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أن إبعاد حزب الله عن الحدود، إما أن يتم من خلال الدبلوماسية وإما بالحرب.

وتابع كوهين، أن كل الخيارات مفتوحة لإعادة سكان الشمال إلى بيوتهم وتوفير الأمن لهم.

وقال كوهين، إنّ “على الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله أنّ يفهم أنّه التالي”، في إشارة إلى اغتيال إسرائيل قبل أيّام، المسؤول الإيرانيّ رضي موسوي، في سوريا.

وأضاف كوهين: “إذا أراد نصرالله تجنب ذلك، فعليه تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701”.

وتأتي هذه التصريحات الإسرائيلية بينما تتصاعد المواجهات عبر الحدود بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

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