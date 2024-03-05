بيني غانتس: إسرائيل لا تسعى للحرب مع لبنان

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء الخامس من آذار/مارس الجاري، أن: “بيني غانتس أبلغ مستشار الأمن القومي الأميركي أن إسرائيل لا تسعى للحرب مع لبنان”.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن “غانتس أبلغ سوليفان أن تزويد واشنطن لإسرائيل بالسلاح سيجعل حزب الله يفكر مرتين قبل أي تصعيد”.

وختمت: “غانتس أبلغ مستشار الأمن القومي الأميركي بإصرار إسرائيل على استكمال العملية العسكرية في غزة”.

وبدأ -يوم أمس اليوم الاثنين- العضو في حكومة الحرب التابعة للاحتلال الإسرائيلية بيني غانتس زيارة لواشنطن للاجتماع مع مسؤولين أميركيين ومناقشة “وقف مؤقت لإطلاق النار” و”الحاجة إلى زيادة كبيرة” في المساعدات الإنسانية لغزة، وفق ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض.

وتأتي الزيارة في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة، الداعم العسكري والدبلوماسي الرئيسي لإسرائيل، إلى التوصل لهدنة في الحرب المستمرة منذ حوالي 5 أشهر.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه، إن من المقرر أن يجتمع غانتس مع نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان الاثنين. بحسب تقرير للجزيرة.

وأضاف “هذا الاجتماع جزء من جهودنا المستمرة للتحدث مع مجموعة واسعة من المسؤولين الإسرائيليين حول الحرب في غزة والاستعدادات لليوم التالي”.

وخلال زيارته الولايات المتحدة، من المقرر أن يلتقي غانتس أيضا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وفق ما قال مسؤول في الوزارة.