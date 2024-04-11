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بين الصحو والأمطار.. طقس متقلب يسيطر على أجواء العيد

منذ ساعتين
طقس لبنان

طقس لبنان

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لا تزال تتمركز فوق منطقتنا كتل هوائية رطبة تؤدي الى طقس متقلب بين الصحو وامطار محلية خاصة جبلا،ً وتترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة وجو غائم جزئياً الى غائم.

تفاصيل طقس اليوم بحسب الـlbci:

– الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٣ و٢٢ ساحلا وبين ٤ و ٢٢ بقاعاً وبين ٩ و١٧ على الـ١٠٠٠ متر
– الجوّ: غائم جزئياً مع تشكل الضباب وتتساقط امطار محلية غير شاملة.
– الرياح: غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
– الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و ٩٥ ٪؜
– الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa
– الانقشاع: جيد يسوء جبلاً
– حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

-الجمعة: متقلب غائم جزئيا مع تشكل ضباب وتتساقط أمطار محلية غير شاملة خفيفة والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٣ و٢٢ ساحلا وبين ٥ و٢٠ بقاعاً وبين ٩ و١٤ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

-السبت: متقلب غائم جزئيا مع تشكل ضباب وتتساقط أمطار محلية غير شاملة خفيفة والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٣ و ساحلا وبين ٥ و٢٠ بقاعاً وبين ٩ و١٤ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

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