بين باسيل وفرنجية.. من سيختار سامي الجميل؟

أكد رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” سامي الجميل أن الكتائب لن تؤمن تؤمن النصاب لجلسة ستؤدي إلى انتخاب تابع لمحور الممانعة، معتبراً أن وصول مرشّح تابع لحزب الله هو استمرار لعزل لبنان.

وأشار الجميل في حديث عبر الـ”mtv”، إلى أنّ “رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ينتمي الى خط سياسي يناقض سيادة لبنان… نحن نحاول طرح أفكار مع ميشال معوض لإيجاد اسم آخر مقبول، وكان على الفريق الآخر إعلان مرشّحه قبل 5 أشهر والذهاب الى جلسات مفتوحة وصولاً لانتخاب رئيس، ولكن الحقيقة هي أنه لا فريق معه الأكثرية وما حصل هو تعطيل للجلسات وهذا خروج عن تطبيق الدستور”.

وأضاف: “اتخذنا قراراً في حزب الكتائب على قاعدة المعاملة بالمثل ولا أحد يستطيع خطف البلد وأخذه رهينة وتطبيق الدستور يبدأ باحترام المُهل. يجب خلق معادلة متوازنة والفريق الآخر “كان مرتاحاً قبل مؤتمر حزب الكتائب ولم يكن بحسابه أننا قد نتجه الى تعطيل النصاب وأنهم بحاجة فقط الى 65 صوتاً لمرشحهم”.

وأعرب الجميل عن تمنياته إلى أن يعود “التيار الوطني الحر” إلى ما كان عليه عام 2005، مشيراً إلى “هناك احتمالية حصول توافق مع التيار شرط أن يقرر تغيير مساره السياسي”.

ورداً على سؤال، قال الجميل: “بين ترشيح سليمان فرنجية وجبران باسيل لا أختار أحداً”، وأضاف: “على رئيس الجمهورية أن يكون ملتزم بـ4 نقاط وهي مفاوضة حزب الله لاستعادة السيادة وإعادة العلاقات مع الدول العربية والمجتمع الدولي وأن يكون قادراً على ترأس مجلس وزراء لحل الازمة الاقتصادية كما أن يكون مؤتمن على الدستور”.