بُشرى إلى مزارعي التفاح والعنب والخضار

أعلن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط أنه تم وضع الأمور على السكة الصحيحة من أجل إيجاد حل قريب لموضوع تصدير التفاح والعنب والخضار اللبناني.
جاء ذلك بعد ما زار وفد من كتلة نواب الجمهورية القوية ضم النواب: شوقي الدكاش، انطوان حبشي، جورج عقيص، غياث يزبك والحواط وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، وبحث معه ملف تصدير انتاج التفاح والعنب اللبناني.
وأوضح الحاج حسن أن الطروحات التي تم التداول بها تعتمد على كيفية توسيع برنامج التصدير بالأسعار التي تناسب المزارع اللبناني، وتم الاتفاق على أن يكون هناك اجتماع فوري برعاية وزارة الزراعة لكل التجار والمستوردين العاملين على الأراضي اللبنانية لوضع الأمور في نصابها.
وقال الحواط من جهته: سيكون هناك في القريب العاجل خريطة طريق جدية وعملية لتأمين تصدير وتصريف المنتوجات الزراعية والزراعات من تفاح وعنب وخضار، مناشداً الأشقاء العرب ان يعتبروا السوق اللبناني سوقاً اساسياً وحيوياً وان يكون هناك تعاون حقيقي بين لبنان والخليج العربي وباقي البلدان العربية.
وقال: ابتداء من صباح الغد ستبدأ خريطة الطريق العملية لتأمين أسواق تجارية حقيقية للخضار والفواكه الموجودة لدينا وان شاء الله أستطيع أن أبشر المزارعين اللبنانيين بأنه تم وضع الأمور على السكة الصحيحة، مشيراً الى وجود تواصل مع مصر وباقي البلدان لتأمين الاسواق اللازمة في أقرب وقت ممكن في حال لم يحصل التجاوب المطلوب من التجار اللبنانيين.