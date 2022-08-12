الجمعة 14 محرم 1444 ﻫ - 12 أغسطس 2022 |
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بُشرى إلى مزارعي التفاح والعنب والخضار

منذ 4 دقائق
مزارعون - تعبيرية

مزارعون - تعبيرية

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أعلن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط أنه تم وضع الأمور على السكة الصحيحة من أجل إيجاد حل قريب لموضوع ‏تصدير التفاح والعنب والخضار اللبناني.‏‎ ‎

جاء ذلك بعد ما زار وفد من كتلة نواب الجمهورية القوية ضم النواب: شوقي الدكاش، انطوان حبشي، جورج عقيص، غياث يزبك ‏والحواط وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، وبحث معه ملف تصدير انتاج التفاح والعنب اللبناني.‏

وأوضح الحاج حسن أن الطروحات التي تم التداول بها تعتمد على كيفية توسيع برنامج التصدير بالأسعار التي تناسب المزارع ‏اللبناني، وتم الاتفاق على أن يكون هناك اجتماع فوري برعاية وزارة الزراعة لكل التجار والمستوردين العاملين على الأراضي ‏اللبنانية لوضع الأمور في نصابها.‏

وقال الحواط من جهته: سيكون هناك في القريب العاجل خريطة طريق جدية وعملية لتأمين تصدير وتصريف المنتوجات الزراعية ‏والزراعات من تفاح وعنب وخضار، مناشداً الأشقاء العرب ان يعتبروا السوق اللبناني سوقاً اساسياً وحيوياً وان يكون هناك تعاون ‏حقيقي بين لبنان والخليج العربي وباقي البلدان العربية.‏

وقال: ابتداء من صباح الغد ستبدأ خريطة الطريق العملية لتأمين أسواق تجارية حقيقية للخضار والفواكه الموجودة لدينا وان شاء الله ‏أستطيع أن أبشر المزارعين اللبنانيين بأنه تم وضع الأمور على السكة الصحيحة، مشيراً الى وجود تواصل مع مصر وباقي البلدان ‏لتأمين الاسواق اللازمة في أقرب وقت ممكن في حال لم يحصل التجاوب المطلوب من التجار اللبنانيين‎.‎

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