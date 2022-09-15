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بُشرى عن تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية إلى العراق

منذ دقيقتين
الزراعة في لبنان

الزراعة في لبنان

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زار المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود العاصمة العراقية بغداد، على رأس وفد ضم: مدير مكتب وزير الزراعة احمد رمضان ومدير الثروة الحيوانية الياس ابراهيم.

وعقد لحود والوفد المرافق اجتماعات مع وزير الزراعة العراقي محمد كريم الخفاجي ووكيل وزارة الزراعة العراقية ميثاق عبد الحسين الخفاجي والمدير العام لوقاية النبات في وزارة الزراعة العراقية الدكتور حسن مؤمن ليلو، في حضور سفير لبنان في العراق علي حبحاب والملحق الاقتصادي في سفارة لبنان في العراق صلاح صالح.

وقد تم خلال الاجتماعات الاتفاق على “تعزيز التعاون الزراعي المشترك بين لبنان والعراق وتصدير المنتجات الزراعية اللبنانية، خصوصاً التفاح والعنب والبطاطا والموز والحمضيات والخضار والفاكهة الى الاسواق العراقية”.

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