الثلاثاء 10 صفر 1444 ﻫ - 6 سبتمبر 2022 |
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بُشرى من ألفا حول خدمة الإنترنت

منذ 38 دقيقة
شركة ألفا

شركة ألفا

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صدر عن شركة “ألفا” البيان الآتي: “عطفاً على بيانها السابق، تعلن شركة “ألفا” أن خدمة الإنترنت عادت الى طبيعتها بعد توقف قسري بسبب أعطال على شبكة أوجيرو”.

وبدأت سنترالات الاتصالات في مناطق لبنانية عدة، بالخروج عن الخدمة تباعاً، مع ما يعنيه ذلك من انقطاع للاتصالات وخدمة الإنترنت، بسبب إضراب عمال وموظفي شركة “أوجيرو” التي تدير قطاع الاتصالات في لبنان، للمطالبة برفع أجورهم، بعدما فقدت قيمتها الشرائية بسبب الانهيار المالي في البلاد.

وكانت نقابة عمال وموظفي “أوجيرو” أعلنت الإضراب المفتوح ابتداء من صباح أمس الثلاثاء، مع عدم الحضور إلى مراكز العمل وتوقف كل أعمال الهيئة وخدماتها وكل أعمال الصيانة، دون استثناء لأي قطاع على كل الأراضي اللبنانية حتى إشعار آخر”، على أن تبقي النقابة جلساتها مفتوحة لمتابعة المستجدات.

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