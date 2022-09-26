بُشرى من فياض: قد نصل إلى تغذية بين 8 و10 ساعات

أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض من القصر الجمهوري أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التقى مع نظيره العراقي واتفقا على زيارة وفد لبناني إلى العراق لتوقيع تجديد اتفاقية.

وقال فياض: “زيارة الوفد اللبناني إلى إيران كانت إيجابية وقد نصل مع هبتها ومع العقد العراقي إلى تغذية بين 8 و10 ساعات”.

ويعاني لبنان أزمة نقص الكهرباء، تفاقمت منذ عام 2019 في أعقاب الأزمة الاقتصادية المحلية وتلاشي احتياطات البلاد من النقد الأجنبي وتراجع قيمة العملة الوطنية، إذ عجزت الحكومة عن شراء الوقود وتوفير الدعم اللازم له.

على ضوء ذلك، واجه استيراد الوقود لمحطات الكهرباء الحكومية مشكلات عديدة، وأصبحت معظم مناطق لبنان تحصل على الكهرباء التي تُوَفَّر محليًا لمدة ساعة أو ساعتين يوميًا فقط، ويستخدم العديد من اللبنانيين مولدات الديزل لتزويدهم بالكهرباء المطلوبة.