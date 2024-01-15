تأثير المنخفض الجويّ يتراجع.. وهذه حال الطرق الجبلية!

ارتفع منسوب نهر الليطاني، وغمرت مياه الأمطار التي هطلت بغزارة عددًا من بساتين الموز والحمضيات والسهول المزروعة بالخضار، ما أدى إلى أضرار جسيمة، بخاصة في المنطقة الواقعة ما يطلق عليه الليطاني الأدنى قرب بلدتي بدياس وبرج رحال.

حال الطرق الجبلية:

وصباح اليوم، أفادت غرفة “التحكم المروري” عن حال الطرق الجبلية وفق الآتي:

– طريق ضهر البيدر سالكة أمام جميع المركبات باستثناء الشاحنات.

– طريق ترشيش – زحلة سالكة أمام جميع المركبات حاليًّا.

– طريق معاصر الشوف كفريا سالكة أمام جميع المركبات.

وبعد أيام من الطقس العاصف في لبنان، يتراجع تأثير المنخفض الجوي وينحسر تدريجيًّا اعتبارًا من ظهر اليوم الإثنين، فيما يبقى الطقس متقلّبًا حتى صباح الثلاثاء، إذ يتحوّل إلى مستقر نسبيًّا مع ارتفاع درجات الحرارة، ليعود فيتقلّب اعتبارًا من بعد ظهر الأربعاء.

معدّل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 11 و19 درجة، طرابلس بين 9 و17 درجة، وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

في تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الإثنين: غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ويتكوّن الضباب على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة صباحاً وتكون غزيرة أحياناً، كما تنشط الرياح خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية فترة قبل الظهر، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق. يتوقّع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار مع تكوّن للجليد على الطرقات الجبلية خلال الليل اعتباراً من ارتفاع 1500 متر.

الثلاثاء: غائم جزئيّاً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة، والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية، وتتساقط أمطار خفيفة متفرّقة ومتقطّعة. ويبقى خطر تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية خلال الليل اعتباراً من ارتفاع 1500 متر.

الأربعاء: غائم جزئيّاً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ويتكوّن الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، كما تتساقط أمطار خفيفة متفرّقة، خاصة في المناطق الشمالية حيث تشتدّ في الفترة المسائية، مع ثلوج خفيفة على ارتفاع 1800 متر وما فوق.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحياناً، سرعتها بين 25 و50 كم/س.

الانقشاع: جيّد على الساحل وسيّئ إجمالاً على الجبال بسبب الضباب الكثيف وغزارة الأمطار أحياناً.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 75 و95 في المئة.

حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 21°م.

الضغط الجوي: 1020 HPA أي ما يعادل: 765 ملم زئبق.