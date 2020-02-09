تأثير “كريم” مستمرّ… والثلوج تلامس الـ 600 متر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا الى غائم أحيانا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا مع ثلوج على ارتفاع 700 متر وما فوق خصوصا في الشمال، ويتحسن الطقس تدريجا اعتبارا من الظهر ويستمر خطر الجليد والانزلاقات على المرتفعات، وفي الداخل اعتبارا من ارتفاع 600 متر، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: يستمر تأثير المنخفض الجوي كريم “KARIM” المصحوب بكتل هوائية شديدة البرودة تؤدي الى تساقط ثلوج خفيفة على مستويات منخفضة دون الـ 600 متر في المناطق الشمالية والداخلية مع درجات حرارة هي الادنى هذا العام اعتبارا من صباح الاحد.

الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد: غائم جزئيا مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار صباحية أحيانا مع ثلوج على ارتفاع 600 متر وما فوق في المناطق الشمالية، يتحسن الطقس تدريجا اعتبارا من الظهر حيث تسيطر موجات من الصقيع تؤدي الى تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 500 متر لذا نحذر من خطر الانزلاق. تتكون طبقات من الضباب على المرتفعات.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم احيانا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا مع ثلوج على ارتفاع 700 متر وما فوق خصوصا في شمال البلاد، يتحسن الطقس تدريجا اعتبارا من الظهر ويستمر خطر الجليد والانزلاقات على المرتفعات وفي الداخل اعتبارا من ارتفاع 600 متر، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة، يتحول تدريجا بعد الظهر الى غائم وتتساقط أمطار خفيفة تشتد فترة ليل الثلاثاء – صباح الاربعاء، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000م وما فوق.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 8 الى 12 درجة، فوق الجبال من 2 تحت الصفر الى 2 درجتان، في الداخل من 0 صفر الى 3 درجات.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية، سرعتها من 15 الى 35 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط يسوء أحيانا بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 75%.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 16 درجة.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 6,27 ساعة غروب الشمس: 17,18.