تأجيل انتخابات المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي وعمال "أوجيرو"... والسبب؟

أعلن المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي وعمال “أوجيرو” في بيان، “تأجيل إجراء انتخاباته نتيجة الإضراب، والتي كانت مقررة الخميس ۸ الحالي إلى الخميس ۲۹ منه، من الثامنة صباحاً ولغاية الثانية من بعد الظهر، في المراكز: بئر حسن – طرابلس المينا – الزوق – الكرك – صيدا، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني تؤجل الانتخابات ليوم الخميس في 6 تشرين الأوّل المقبل بمن حضر”.

وحثّ المجلس التنفيذي للنقابة “جميع الموظفين على تسديد اشتراكاتهم”، داعياً “الراغبين بالترشح للانتخابات إلى تقديم طلباتهم حتى الاثنين 26 الحالي، الثانية بعد الظهر حسب الأصول المتبعة. وتستقبل أمانة السرّ طلبات الترشيح طيلة أيّام العمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية من بعد الظهر في مكتب أمين سرّ النقابة في بئر حسن، على أن تُعتبر طلبات الترشيح المقدمة سابقاً والمستوفاة للشروط سارية المفعول للانتخابات المؤجلة”.