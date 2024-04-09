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تأجيل مباراة الحكمة وانترانيك

منذ 20 دقيقة
الحكمة

الحكمة

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صدر عن الاتحاد اللبناني لكرة السلة ما يلي :

نظرا للظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد، تقرر تأجيل موعد المباراة التي كانت ستجمع نادي الحكمة مع نادي الأنترانيك بيروت اليوم الثلاثاء 09/04/2024، ضمن بطولة لبنان سنيبس للدرجة الاولى رجال لموسم 2023 – 2024، ليصبح يوم السبت 13/04/2024 الساعة 16:45 على ملعب نادي غزير – أنطوان شويري ستاديوم.

كما وقررت لجنة الطوارئ في الاتحاد اللبناني لكرة القدم بتاريخ اليوم الثلاثاء 9 نيسان 2024 تأجيل مباراة ناديي العهد والصفاء في إطار الاسبوع الثامن من دورة التصفية النهائية للاندية الاوائل لبطولة الدوري العام للدرجة الاولى للموسم 2023 / 2024 التي كان مقرراً إقامتها في الساعة 2:15 من بعد ظهر اليوم على مجمع فؤاد شهاب الى موعد يحدد لاحقاً.

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