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تأجيل وصول سفينة الحبوب الأوكرانية المرتقبة الى لبنان.. إليكم السبب!!

منذ 4 ساعات
آخر تحديث: 7 - أغسطس - 2022 3:14 صباحًا
لبنان وأوكرانيا

لبنان وأوكرانيا

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أفادت السفارة الأوكرانية في لبنان لوكالة فرانس برس، بأن السفينة التي تحمل أول شحنة حبوب صدّرتها أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية-الاوكرانية لن ترسو في لبنان الأحد كما كان متوقعاً.

وغادرت سفينة الشحن “رازوني” التي ترفع علم سيراليون، ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود الاثنين محملة بـ 26 ألف طن من الذرة بعد توقيع أوكرانيا وروسيا اتفاقيتين منفصلتين بوساطة تركيا وتحت رعاية الأمم المتحدة.

وأعلنت السفارة الاوكرانية في لبنان في رسالة تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنها تأجيل وصول سفينة رازوني المرتقبة غدا.

وردا على سؤال عن أسباب التأجيل، قالت السفارة إنه “ليس لديها معلومات أخرى” حالياً.

وأكد مصدر رسمي مطلع لفرانس برس أن من المحتمل ألا ترسو السفينة في لبنان إذا تمكنت من بيع شحنتها إلى تاجر في بلد آخر، موضحا أن السفينة لن تذهب الى لبنان إلا في حالة واحدة: اذا اشترى تاجر شحنتها.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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