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تأكيد أردني على دعم لبنان لمواجهة التحديات وتعزيز استقراره

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 9 - يونيو - 2022 2:20 مساءً
الرئيس نجيب ميقاتي ورئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة

الرئيس نجيب ميقاتي ورئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة

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استقبل رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم في مقر رئاسة الحكومة في عمّان.

ووفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة الاردنية” فقد اكد الرئيسان ” الحرص على العلاقات المتميزة بين البلدين وعلى تعزيز التعاون الثنائي المشترك في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين”.

وأكد الخصاونة “دعم الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني للبنان الشقيق لمواجهة التحديات وتعزيز استقراره”.

أما الرئيس ميقاتي فقد عبّر “عن شكره واعتزازه بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة للبنان في مختلف المحافل”، مؤكدا الحرص” على تعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن في المجالات كافة”.

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