الجمعة 11 ذو القعدة 1446 ﻫ - 9 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تأليف لجنة تقنية لتنفيذ خطة عودة النازحين السوريين

منذ 57 ثانية
آخر تحديث: 9 - مايو - 2025 7:21 مساءً
النازحون السوريون

النازحون السوريون

A A A
طباعة المقال

عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة مسألة عودة النازحين السوريين الى بلادهم اجتماعها الرابع، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، ومشاركة الوزراء: ميشال منسى، يوسف رجي، حنين السيد ومحمد حيدر.

وحضر الاجتماع عدد من الخبراء والمستشارين الامنيين.

وتابع المجتمعون دراسة تفاصيل الخطة الهادفة الى تحقيق عودة السوريين الى سوريا. والفوا لجنة تقنية وكلفوها اجراء الاتصالات مع الجهات المعنية والتنسيق معها للبدء بتنفيذ الخطة وتأمين فرص نجاحها.

ويشكّل ملف النازحين السوريين في لبنان أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا على المستويين السياسي والاقتصادي. ويقدَّر عدد النازحين السوريين في لبنان بأكثر من 1.5 مليون شخص، وهو ما يراه مسؤولون لبنانيون عبئًا اقتصاديًا وأمنيًا وديموغرافيًا خطيرًا، في ظلّ ما يعتبرونه تباطؤاً دولياً في دعم خطط العودة أو التوطين في دول ثالثة.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزارة الأشغال العامة والنقل
    بعد إدراج شركتين بحريتين ضمن لائحة العقوبات الأميركية.. توضيح من وزارة الاشغال!
    الانتخابات البلدية والاختيارية
    تذكير من وزارة الداخلية قبيل انتخابات محافظتي لبنان الشمالي وعكار.. ماذا جاء فيه؟
    رئيس مجلس الوزراء نواف سلام
    الرئيس سلام يرحب بفريق ⁧الاتحاد السعودي لكرة السلة في لبنان

    الأكثر قراءة

    الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. رويترز
    عن حزب الله.. ماذا قال الرئيس الفرنسي؟
    مبانٍ متضررة جراء الغارات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ يوم الأربعاء، في لبنان، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. رويترز
    صباح اليوم.. مداهمات مفاجئة في الضاحية الجنوبية لبيروت!
    الأسيرة السابقة في غزة ميا شيم
    صحيفة "معاريف": أسيرة إسرائيلية سابقة بغزة كانت "أكثر أماناً".. وهذا ما تم كشفه!