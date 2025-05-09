تأليف لجنة تقنية لتنفيذ خطة عودة النازحين السوريين

عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة مسألة عودة النازحين السوريين الى بلادهم اجتماعها الرابع، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، ومشاركة الوزراء: ميشال منسى، يوسف رجي، حنين السيد ومحمد حيدر.

وحضر الاجتماع عدد من الخبراء والمستشارين الامنيين.

وتابع المجتمعون دراسة تفاصيل الخطة الهادفة الى تحقيق عودة السوريين الى سوريا. والفوا لجنة تقنية وكلفوها اجراء الاتصالات مع الجهات المعنية والتنسيق معها للبدء بتنفيذ الخطة وتأمين فرص نجاحها.

ويشكّل ملف النازحين السوريين في لبنان أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا على المستويين السياسي والاقتصادي. ويقدَّر عدد النازحين السوريين في لبنان بأكثر من 1.5 مليون شخص، وهو ما يراه مسؤولون لبنانيون عبئًا اقتصاديًا وأمنيًا وديموغرافيًا خطيرًا، في ظلّ ما يعتبرونه تباطؤاً دولياً في دعم خطط العودة أو التوطين في دول ثالثة.