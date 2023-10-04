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تأييد درزي لحراك السويداء.. وتحذير من "الأكاذيب"

منذ 25 دقيقة
جلسة روحية سياسية في دار طائفة الموحدين الدروز

جلسة روحية سياسية في دار طائفة الموحدين الدروز

الأنباء
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عُقدت جلسة روحية سياسية في دار طائفة الموحدين الدروز بحضور وليد جنبلاط، شيخ العقل سامي أبي المنى، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، حيث تم التطرّق إلى مستجدات السويداء، ومجمل الأوضاع العامة.

جنبلاط أكد تأييد الحراك السلمي في السويداء، مُركّزًا على ضرورة تفادي الدخول في صراعات داخلية وغير داخلية، انطلاقًا من أن هناك مشاريع وجهات تُريد استغلال ما يجري.

وأكدت مصادر محلية في السويداء استمرار الانتفاضة بشكل سلمي، مشدّدة على مطالب ساحة الكرامة التي تنادي بالحرية والكرامة وتطبيق القرار الأممي 2254.

وفي حديثها لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، رفضت المصادر ما يُسوّق له نظام الأسد ومخابراته حول المشاريع الانفصالية، واعتبرت أنّ هذه الأكاذيب هدفها حرف الأنظار عن أحقية المطالب التي يرفعها المتظاهرون، مشيرة في مقابل ذلك إلى الانتماء الوطني والعربي لأهالي السويداء، ورفضهم للمخطّطات الانفصالية.

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