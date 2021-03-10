السبت 10 ذو الحجة 1443 ﻫ - 9 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"تاتش" تطلق خط Care Line للجسم الطبي والتمريضي

10 - مارس - 2021
شركة تاتش

شركة تاتش

A A A
طباعة المقال

تقديراً منها للجهود الجبّارة التي يبذلها الجسم الطبي والتمريضي في لبنان في هذه الفترة الدقيقة، أطلقت شركة “تاتش”رائدة الاتصالات والبيانات الخلوية في لبنان، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، خط Care Line الخاص بنقابتي أطباء لبنان وأطباء الأسنان في بيروت وطرابلس، ونقابة الممرضات والممرضين في لبنان.

وفي هذا السياق قالت رئيس مجلس إدارة ومدير عام “تاتش” حياة يوسف “إن طرحنا لخط Care Line بالتنسيق التام مع وزارة الاتصالات ليس إلا لتأكيد دعمنا للجسم الطبي والتمريضي اللبناني، من خلال تقديم عرض يتناسب وتطلعات المنتسبين إلى نقابتي أطباء لبنان وأطباء الأسنان، ونقابة الممرضات والممرضين في لبنان، ويمنحهم قدرة التحكم باستهلاك اتصالاتهم وبياناتهم.”

يوفر خط Care Line باقتَين بأسعار مخفّضة:

Care Line Business: تتضمن هذه الباقة ١٨٠ دقيقة تخابر محلي، ٣ جيغابايت، و٣٠٠ رسالة قصيرة محلية مقابل ٢٠ دولاراً أميركياً شهرياً (لا يشمل الضرائب).

Care Line Pro: تتضمن هذه الباقة ٢٤٠ دقيقة تخابر محلي، ٥ جيغابايت، و٢٤٠ رسالة قصيرة محلية مقابل ٣٥ دولاراً أميركياً شهرياً (لا يشمل الضرائب).

    المزيد من أخبار لبنان

    حريق هائل في معمل سجاد قبلان في الجنوب
    بالفيديو.. فريق صوت بيروت يرافق عمليات إطفاء الحريق الهائل في معمل السجاد في الجنوب
    عضو تكتل لبنان القوى النائب جيمي جبور
    جيمي جبور: التيار لا يريد وزارة الطاقة.. والانجاز الذي سيحصل قبل انتهاء عهد عون هو تغيير سلامة
    النائب سليم عون
    سليم عون: لا نقبل بأن يُعامَل رئيس الجمهورية على طريقة "منكارمَك"!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    الحلبي: هناك العديد من المدارس الخاصة تفلتت بموضوع زيادات الأقساط
    اليكم موعد نتائج البريفيه والثانوية العامة
    قرار قضائي مفاجئ بشأن تعرفة الإتصالات والقرم: لدينا أسبوعين للرد