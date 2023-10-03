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"تاتش": تمديد ساعات العمل في هذه المراكز

منذ 35 دقيقة
شعار شركة تاتش

شعار شركة تاتش

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أعلنت شركة “تاتش”، في بيان، أنه “بالتوازي مع موسم الصيف الذي شهد ازدياد أعداد الوافدين إلى لبنان، مدّدت شركة تاتش ساعات العمل في مراكز خدمة الزبائن الأساسية في صور، شتورا، جبيل ومركزها الرئيسي في بيروت لتشمل ساعات الليل، حيث فتحت أبواب هذه المراكز أمام زبائنها طوال فترة الصيف من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة العاشرة”.

وأشارت الى أن “هذا الاجراء شهد إقبالاً وترحيباً كبيرين من زبائنها، وعليه قرّرت شركة تاتش تمديد العمل بالتوقيت المسائي في مركز خدمة الزبائن الرئيسي في بيروت، بالإضافة إلى ساعات العمل العادية خلال النهار، بغية إعطاء زبائنها المزيد من التسهيلات وإفساح المجال لهم لإتمام معاملات خطوطهم أو استشارة ممثليها في هذا المركز في ساعات عمل تناسبهم”.

وختم البيان: “يدخل هذا القرار بتمديد دوام العمل المسائي في مركز خدمة الزبائن الرئيسي في بيروت، ضمن سعي تاتش الدائم لتحسين تجربتهم مع الشركة وتوفير شتى الخيارات العملية التي تلبّي توقعاتهم لناحية نوعية الخدمة التي يطمحون للحصول عليها من شركة تاتش”.

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