تاتش: نعمل بشكل طبيعي

نفت شركة “تاتش” المشغّلة لإحدى شبَكتَي الهاتف الخليوي، خبر توقف الاتصالات وخدمة الإنترنت على سواحل المتن وكسروان أو حصول أي انهيار لشبكة خطوطها، وأكدت في بيان أن إرسال شبكتها وخدمة البيانات يعملان بشكل طبيعي في المناطق المذكورة.

كذلك نفت “تاتش” في بيان لاحق، انقطاع الإنترنت عن شبكتها في منطقة سنّ الفيل وضواحيها، وأكدت أن إرسال شبكتها وخدمة البيانات تعمل بشكل طبيعي.

وبدأت سنترالات الاتصالات في مناطق لبنانية عدة، بالخروج عن الخدمة تباعاً، مع ما يعنيه ذلك من انقطاع للاتصالات وخدمة الإنترنت، بسبب إضراب عمال وموظفي شركة “أوجيرو” التي تدير قطاع الاتصالات في لبنان، للمطالبة برفع أجورهم، بعدما فقدت قيمتها الشرائية بسبب الانهيار المالي في البلاد.

وكانت نقابة عمال وموظفي “أوجيرو” أعلنت الإضراب المفتوح ابتداء من صباح أمس الثلاثاء، مع عدم الحضور إلى مراكز العمل وتوقف كل أعمال الهيئة وخدماتها وكل أعمال الصيانة، دون استثناء لأي قطاع على كل الأراضي اللبنانية حتى إشعار آخر”، على أن تبقي النقابة جلساتها مفتوحة لمتابعة المستجدات.