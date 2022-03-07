تبادل صناعي بين لبنان والعراق.. "لا عوائق حاليا"

وفي سلسة لقاءات ميقاتي اليوم، استقبل أيضا وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز، في حضور وزير الصناعة جورج بوشكيان وسفير لبنان في العراق الدكتور علي الحبحاب وسفير العراق في لبنان حيدر شياع البراك.

وقال الوزير بوشكيان بعد اللقاء: “تشرفنا اليوم بزيارة دولة الرئيس برفقة الصديق العزيز وزير الصناعة والمعادن العراقي وتباحثنا في أمور مشتركة، كلها تسير بشكل إيجابي، وان شاء الله سيكون لنا زيارة في القريب العاجل كوفد وزاري لبناني برئاسة دولة الرئيس ميقاتي الى دولة العراق لتفعيل الأمور ووضعها في الأطر الصحيحة لمصلحة البلدين”.

وأضاف: “أبلغت الدولة العراقية الجانب اللبناني ليلا أن التأشيرات للبنانيين لدخول العراق ستعطى لمدة ستة أشهر وتشمل الدخول المتعدد عبر السفارة العراقية في لبنان، فهذه من المبادرات المهمة وسيكون هناك مبادرات أخرى تتمثل بفتح الأسواق والافق بين البلدين”.

بدوره قال وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز: “تشرفنا اليوم صباحا بلقاء الرئيس ميقاتي بصحبة وزير الصناعة والسفير العراقي والسفير اللبناني في العراق. واعطينا بعض الملاحظات على الاتفاقية والتعاون المشترك بين العراق ولبنان في المجال الصناعي، وتحدثنا عن كيفية فتح آفاق التعاون والتبادل التجاري وإمكان التكامل والتعاون في هذا المجال، وهناك رغبة من قبل الإخوة في لبنان بزيارة العراق كوفد وزاري كبير وتأطير هذا العمل المشترك في كل المجالات، ومنها مجال النقل والامور الداخلية كالتأشيرات وغيرها، وسيكون اللقاء المقبل أفضل إن شاء الله، ونؤكد دعم حكومة العراق للحكومة اللبنانية، وكل المنطقة العربية، ان شاء الله، ستكون بخير”.

وبالنسبة إلى الصناعات التي يحتاجها العراق من لبنان، قال: “الكثير من الصناعات على رأسها الصناعات الدوائية الجيدة التي يتميز بها لبنان، كما الصناعات الغذائية الجيدة وأساليب التسويق السليم، ومن الممكن أن نستفيد من هذه الصناعات، كنقل تكنولوجيا وتعاون مشترك واستثمار متبادل وشيء من هذا القبيل”.

أضاف: “أما في موضوع حجم التبادل الصناعي بين البلدين، وبسبب الظروف التي مرت على البلدين، فتدنت أسس التبادل الصناعي أو كمياته، لكن، خلال اتفاقية التعاون المشترك التي تم توقيعها في بغداد ونحن اليوم في بيروت لاستكمال كل الإجراءات للمضي بها، نأمل ان يكون هناك مجال أوسع للتعاون وللشراكة الحقيقية بين البلدين”.

وبالنسبة إلى العوائق امام التبادل الصناعي قال: “لا عوائق حاليا”.

وعن آلية الدفع، قال الوزير خباز: “هذا يعود لكل مرحلة بمرحلتها، وسيكون هناك تفاهمات بين الأطراف بحسب الاختصاصات، وهذا الكلام سابق لأوانه، نحن اتفقنا وهناك نية حقيقية لتعاون مشترك كبير”.