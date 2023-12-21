تباين أميركي – إسرائيلي بشأن جبهة جنوب لبنان

أبلغت مصادر دبلوماسية “نداء الوطن” أنّ هناك “تبايناً أميركياً إسرائيلياً واضحاً، فالأميركي يقترح وقفاً لإطلاق النار على الحدود الجنوبية، ثم الضغط لتنفيذ القرار 1701، بالتوازي مع إطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البرية. فيما يصرّ الإسرائيلي على إدخال تعديلات على القرار تنقله إلى الفصل السابع، ما يعطي الإسرائيلي ضمانة أميركية بسيادة الهدوء على طول الجبهة الجنوبية طيلة التفاوض على الحدود”.

وأوضحت المصادر أنّ إيران التي “استفادت اقتصادياً وسياسياً إلى الحد الأقصى، بسبب الحرب في غزة، وعلى الحدود اللبنانية، وصولاً إلى اليمن، ليست في وارد التورط أو الدخول في حرب، حتى لو أشعل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو جبهة لبنان”.

وقالت: “كل تركيز إيران، كان ولا يزال على حماية حزب الله، وهي تعتبر أنّ الكلفة التي دفعها الحزب، خصوصاً على المستوى البشري عالية جداً في معركة تعاطى مع نتائجها ولم يكن شريكاً في أسبابها”.