تتهمه واشنطن بتمويل "حماس".. من هو محمد سرور الذي قتل في لبنان؟

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الأربعاء، 10 نيسان/أبريل الجاري، مقتل مواطن لبناني يدعى محمد سرور، عثر على جثته مساء أمس الثلاثاء، بعد اختطافه قبل ثلاثة أيام، في جريمة غامضة، لم تكشف دوافعها أو مرتكبها.

وأشارت مصادر لبنانية إلى أن سرور اختفى أثره، قبل ثلاثة أيام من اكتشاف جثته، لدى عودته من محل للصرافة في “بيت مري” بعد سحبه حوالة مالية.

وكانت النقطة الأبرز في مقتل محمد سرور، قرب العاصمة بيروت، أنه كان ضمن قائمة أمريكية لشخصيات خاضعة لعقوبات، بتهمة تسهيل نقل أموال من إيران إلى ذراع حركة حماس العسكري.

ومحمد سرور لبناني من خلفية شيعية، بحسب مصادر لبنانية، يبلغ من العمر 57 عاماً، ووجد مقتولاً داخل منزل في بلدة “بيت مري” قرب العاصمة بيروت.

وتصف دوائر أمنية لبنانية سرور بأنه كان من أركان المؤسسات المالية التابعة لميليشيا حزب الله اللبناني، وحليفاً موثوقاً وممولاً لحركة حماس الفلسطينية في غزة.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في آب/أغسطس 2019 فرض عقوبات على أربعة أفراد، بينهم سرور، بتهمة تسهيل تحويل “عشرات ملايين الدولارات من فيلق القدس الإيراني إلى حماس عن طريق حزب الله في لبنان من أجل شنّ عمليات إرهابية مصدرها قطاع غزة”.

وأشارت الخزانة الأمريكية حينها إلى أن سرور كان “مسؤولاً عن نقل عشرات ملايين الدولارات سنويًّا من “فيلق القدس” إلى كتائب عز الدين القسام”، الجناح العسكري لحركة حماس.

ونوّهت إلى أن سرور “كان بحلول العام 2014 مسؤولًا عن كل التحويلات المالية” بين الطرفين، وأن لديه “تاريخ طويل من العمل في بنك (بيت المال)”.

وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في العام 2006 “بيت المال”، مؤسسة “مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو تعمل من أجل أو لحساب حزب الله”.

ومطلع آذار/مارس 2024، زار نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون آسيا والشرق الأوسط في مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية جيسي بيكر، بيروت، وحثّ مسؤولين سياسيين وماليين لبنانيين على منع تحويل الأموال إلى حماس انطلاقًا من لبنان.