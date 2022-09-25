تجدد الحريق بوادي حلسبان في عكار... ونداء من البلدية

تجدد الحريق الذي اندلع البارحة في وادي حلسبان في عكار العتيقة بعد تمكن فرق الاطفاء من إخماده ليلًا.

وأشار رئيس البلدية الدكتور محمد خليل إلى أنّه “رغم إخماد النار أمس بقي عناصر مركز الدفاع المدني في عكار العتيقة وفريق درب عكار وشرطة البلدية في الموقع حتى اليوم لمواجهة أيّ طارئ. وفوجئوا باندلاع النار مجدداً واتساع رقعتها بسبب هبوب هواء قوي، وحتى الساعة لم يستطع رجال الاطفاء إخماد الحريق، وهناك خشية كبيرة من وصوله إلى احراج بلدة القبيات المتاخمة له، ما ينذر بحدوث كارثة محققة”.

وناشد خليل قائد الجيش ووزارة الدفاع والوزارات المعنية “إرسال طوافات سريعاً لتدارك الأسوأ”، مشيراً إلى أنّ “حرج الصنوبر في تلّة الشاكوش قضت عليه النيران بالكامل”.

من جهته، اتصل رئيس اتحاد بلديات الجومة المحامي روني الحاج بعمليات وزارة الدفاع وطلب ارسال طوافة الجيش للمساعدة في اخماد الحريق.