"تجدد" تثمّن التصويت لمعوّض: لتوحيد جهود باقي قوى المعارضة

ثمّنت كتلة “تجدد”، “التعاون والتحالف بين الكتل البرلمانية والزملاء النواب الذين أدلوا بأصواتهم لزميلها النائب ميشال معوض كمرشح لرئاسة الجمهورية يحمل المشروع الوطني للكتلة وحلفائها السياديين والإصلاحيين”.

واشارت الكتلة، في بيان، الى أنها “انبثقت من صلب المشروع السيادي والإنقاذي المرتكز على الحفاظ على سيادة لبنان وتحقيق الإصلاح الجدي الذي ينتشل لبنان من الانهيار الاقتصادي”.

وأضافت أنها تؤمن “أن هذا التصويت سيكون نموذجا ثابتا بالتعامل مع الاستحقاق الرئاسي توصلاً لتحقيق أهداف اللبنانيين من هذا الاستحقاق المفصلي”.

وختم البيان: “على أن يتم تحقيق الأهداف عبر توحيد جهود باقي قوى المعارضة في المحطات المقبلة تحت سقف هذا النموذج في التعاون بين الجميع لإنقاذ لبنان”.