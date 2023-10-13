"تجدد" عن كلام عبد اللهيان: كفى مزايدة علينا من دولة تُهدد إسرائيل من بعيد

اعتبرت كتلة “تجدد” عبر منصة “إكس”، أنّ “كلام وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان عن تحريك كل المحاور مرفوض ويقوض السيادة اللبنانية”.

“تجدد” أشارت إلى أنّ “لبنان دعم وسيستمر بدعم قضية فلسطين، لكن نرفض أن يكون مسرحًا لحرب إقليمية على حساب أمنه واقتصاده”.

وتابعت: “كفى مزايدة علينا من دولة تهدد إسرائيل من بعيد، وتمتنع عن المواجهة المباشرة معها. حماية لبنان خط أحمر”.

يأتي ذلك بعد أن جال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان على كبار المسؤولين اللبنانيين اليوم، في إطار التباحث في حرب غزة وتداعياتها.

وقال عبد اللهيان خلال جولته: “نحن اليوم هنا في بيروت لنعلن بصوت عالٍ أن الشعوب والدول والحكومات الإسلامية لا تطيق استمرار جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. إن نزوح عشرات آلالاف من الفلسطينين واستمرار جرائم الحرب وقطع المياه والكهرباء والأدوية عن سكان وأهالي غزة تعتبر جريمة حرب منظمة يرتكبها الكيان الصهيوني المزيف. إن استمرار جرائم الحرب ضد فلسطين وغزة سيلقى ردًا من قبل باقي المحاور، وبطبيعة الحال فإن الكيان الصهيوني وداعميه سيكونون مسؤولين عن عواقب ذلك”.