"تجدد" لميقاتي: لم نعترض للمزايدة.. والوقت لم يفت بعد

توجهت كتلة “تجدد” إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالقول: “دولة الرئيس ميقاتي، الاعتراض على مواقفك التي قدمت فيها الغطاء من موقعك كرئيس لمجلس الوزراء لمعادلة وحدة الساحات، ليس مزايدة، بل تصويب وتنبيه لخطورة التماهي مع مشروع تحويل لبنان مرة جديدة إلى ساحة مقايضة لمشروع الممانعة”.

وأضافت في بيان: “تسأل من انتقدوا موقفك عن تقديم الحلول، والجواب أن المطلوب أن تكلف الجيش بتسلم مسؤولية الحدود وفقًا للدستور، وأن تعلن الالتزام بالقرار 1701 من دون التباس ومن دون ربط ملف لبنان بالحرب على غزة. بهذا يا دولة الرئيس تكون قد استعدت القرار السيادي الذي جاهرت بعدم امتلاك حكومتك له ونزعت الشرعية عن أي توجه قد يعرض لبنان للحرب، وواجهت التهديدات الإسرائيلية للبنان”.

وتابعت: “دعوناك صادقين وما زلنا إلى لعب هذا الدور حماية للبنان واللبنانيين وحفاظًا على الكيان والدولة، والوقت لم يفت بعد”.