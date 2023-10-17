"تجدد": نرفض أن يكون لبنان وقودًا في نار مصالح دولة أخرى

نقلت كتلة “تجدد” عبر منصة “إكس” بيان نواب المعارضة حول غزة، وقالت: “نرفض بشكل مطلق جر لبنان إلى حرب سيكون ثمنها غاليًا جدًا على لبنان، الذي بذل غاليًا وما زال في سبيل القضية الفلسطينية، لكنه يرفض أن يكون وقودًا في نار مصالح دولة أخرى، تحاول تحقيق المكاسب على حساب دم أبنائنا ودمار بلادنا، وهي وحلفاؤها في لبنان كانوا السبب في الانهيار الكامل الذي أصابنا”.

وأضافت: “جئنا نقول لا، لا للحرب، لا لجرّ لبنان نحو الدمار، لا لتحكم أي كان بسيادة لبنان وبقرار الحرب والسلم، لا لإدخالنا في مجهول مغامرات لا مصلحة للبنان فيها”.

وكان نواب المعارضة قد أصدروا اليوم الثلاثاء بيانًا رفضوا خلاله زجّ لبنان بالحرب، مؤكدين أن انتظام العمل في مؤسساتنا هو حاجة ماسة وطارئة في هذه المرحلة بالذات، وهذا الانتظام لا يبدأ سوى بانتخاب رئيس جمهورية وفق الأسس الدستورية لنبدأ من بعدها عملية استعادة الدولة وتحصينها.